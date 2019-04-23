Наиболее вероятный преемник Юнкера обещает блокировать "Северный поток-2" как президент ЕК

Официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер обещает, что попытается заблокировать строительство российского трубопровода "Северный поток-2", если станет следующим президентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polska Times.

"Я против этого проекта. Он не в интересах Европейского Союза", - сказал он. "Как глава Европейской комиссии, я буду использовать все имеющиеся законы для блокировки "Северного потока-2", - заявил Вебер.

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Его позиция не соответствует позиции немецкого правительства, поддержавшего проект, возглавляемый российской государственной энергетической компанией "Газпром", частично из-за экономических выгод, которые он может принести.

"Я не немецкий кандидат на пост главы Еврокомиссии, но кандидат от Европейской народной партии", - сказал он в ответ на вопрос о различии его позиции со взглядом официального Берлина.

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Опросы перед выборами в Европе 23-26 мая показывают, что ЕНП останется крупнейшей партией в Европейском парламенте, а Вебер имеет неплохой шанс стать президентом Комиссии, хотя он может столкнуться с сопротивлением правительств, которые не хотят быть обязанными выбирать из числа партийных лидеров.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.