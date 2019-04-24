Nord Stream 2 угрожает привлечь ЕС к суду из-за новых газовых правил

Компания, стоящая за газопроводом "Северный поток-2", угрожает подать в Суд ЕС, если ей не удастся избежать новых положений, которые, по ее словам, ставят под угрозу миллиарды евро, инвестированные в проект.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Politico.

Исполнительный директор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал в письме к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, что если трубопровод не будет иметь права на отступление от газовых новых правил, "эта мера будет дискриминационной (относительно Nord Stream 2. - Ред.) как к инвестору". Также, по его словам, ЕС может нарушить международный договор.

Напомним, Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таких как "Северный поток-2" российского "Газпрома".

Поскольку добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, "Газпрому" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для Nord Stream 2.

Согласно директиве, новые трубопроводы могут быть предметом исключений, но они должны быть одобрены Европейской комиссией и подлежать строгим условиям.

Nord Stream 2 утверждает, что имеет право на исключение, которые применяется к трубопроводам, которые уже "завершены". Ожидается, что новый закон вступит в силу этим летом.

Представитель Комиссии сказал: "Трубопровод должен быть готов к коммерческой эксплуатации на дату вступления в силу измененной директивы, чтобы рассматривать его как существующий трубопровод согласно новому законодательству. Сомнительно, что "Северный поток-2" действовать до вступления в силу измененной директивы".

Nord Stream 2 заявила, что уже инвестировала более 5,8 млрд евро в планирование и строительство проекта в 10 млрд евро.

Она уже проложила более 1000 километров трубопровода, но все еще требует разрешения Дании.

В Еврокомиссии также заявляли, что газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.