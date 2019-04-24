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Nord Stream 2 угрожает привлечь ЕС к суду из-за новых газовых правил

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Nord Stream 2 угрожает привлечь ЕС к суду из-за новых газовых правил

Среда, 24 апреля 2019, 08:12

Компания, стоящая за газопроводом "Северный поток-2", угрожает подать в Суд ЕС, если ей не удастся избежать новых положений, которые, по ее словам, ставят под угрозу миллиарды евро, инвестированные в проект.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Politico.

Исполнительный директор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал в письме к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, что если трубопровод не будет иметь права на отступление от газовых новых правил, "эта мера будет дискриминационной (относительно Nord Stream 2. - Ред.) как к инвестору". Также, по его словам, ЕС может нарушить международный договор.

Напомним, Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таких как "Северный поток-2" российского "Газпрома".

Поскольку добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, "Газпрому" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для Nord Stream 2.

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Согласно директиве, новые трубопроводы могут быть предметом исключений, но они должны быть одобрены Европейской комиссией и подлежать строгим условиям.

Nord Stream 2 утверждает, что имеет право на исключение, которые применяется к трубопроводам, которые уже "завершены". Ожидается, что новый закон вступит в силу этим летом.

Представитель Комиссии сказал: "Трубопровод должен быть готов к коммерческой эксплуатации на дату вступления в силу измененной директивы, чтобы рассматривать его как существующий трубопровод согласно новому законодательству. Сомнительно, что "Северный поток-2" действовать до вступления в силу измененной директивы".

Nord Stream 2 заявила, что уже инвестировала более 5,8 млрд евро в планирование и строительство проекта в 10 млрд евро.

Она уже проложила более 1000 километров трубопровода, но все еще требует разрешения Дании.

В Еврокомиссии также заявляли, что газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.

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Северный поток-2
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