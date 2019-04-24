Зеленский и Трюдо обсудили конференцию по реформам в Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по телефону поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу премьерa.

"Премьер-министр Трюдо поздравил новоизбранного президента Зеленского с победой на выборах и подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - рассказали в офисе премьера.

Во время телефонного разговора обсуждались "общие для Украины и Канады основополагающие демократические ценности, а также важность сотрудничества для их защиты в мире".

"Двое лидеров отметили теплые отношения между Канадой и Украиной, подкрепленные прочными межличностными связями и активной украинской-канадской общиной. Они выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство, в том числе с помощью конференции по реформам в Украине, которая состоится в Торонто в июле", - отметили у Трюдо.

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"Имел сегодня телефонный разговор с Джастином Трюдо. Спасибо господину Трюдо за поддержку демократии в Украине и углубление отношений между нашими странами", - написал Зеленский в своем Twitter.

По данным "Европейской правды", конференция запланирована как трехдневная, она пройдет с 3 по 5 июля, на последний день запланирована встреча высокого уровня. Канадская сторона планирует масштабное событие с объявлением о новых программах помощи Украине.