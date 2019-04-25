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Порошенко уволил посла Украины в Молдове

Четверг, 25 апреля 2019, 20:14

Президент Украины Петр Порошенко уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ №168 от 25 апреля 2019 обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Гнатишина Ивана Николаевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", - говорится в документе.

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Порошенко назначил Гнатишина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова 28 июля 2015 года.

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