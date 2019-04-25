Порошенко уволил посла Украины в Молдове

Президент Украины Петр Порошенко уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ №168 от 25 апреля 2019 обнародован на сайте главы государства. "Уволить Гнатишина Ивана Николаевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", - говорится в документе. Читайте также Додон, с которым отказался встречаться Порошенко, ждет встречи с Зеленским Порошенко назначил Гнатишина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова 28 июля 2015 года.

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