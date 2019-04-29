Еврокомиссар Хан: Brexit – результат многих лет популистской пропаганды против Европы

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоганнес Хан считает Brexit результатом многолетней пропаганды популистов против Европы.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".

По словам Хана, вместе с Британией Евросоюз потеряет страну, которая сделала большой вклад в развитие ЕС, особенно во внешней политике, политике безопасности и в экономике.

"Brexit является результатом многолетней популистской пропаганды против Европы. Было распространено много лжи и даны нереальные обещания." - сказал еврокомиссар.

Вместе с тем, по мнению Гана, выход Британии из ЕС не окажет влияния на процессы расширения блока.

"Я не верю, что Brexit будет иметь немедленное влияние на расширение ЕС - ни положительное, ни отрицательное. Никто в Европе не говорит, что после потери Британии мы должны немедленно добавить несколько новых государств, чтобы компенсировать выход. Так же выход Британии не является поводом, чтобы остановить процесс интеграции Западных Балкан", отметил он.

Как сообщалось, еврокомиссар Хан считает, что одновременное вступление всех стран Западных Балкан в ЕС было бы лучшим вариантом, однако на практике этот вариант не сработает .