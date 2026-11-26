Утром 26 ноября у побережья острова Ибица затонуло судно, перевозившее около 7 тысяч метрических тонн дизельного топлива; в результате погиб человек.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные служб чрезвычайных ситуаций Балеарских островов, передает "Европейская правда".

Как отмечается, ещё 16 членов экипажа, находившихся на судне, выжили. Власти задействовали планы действий в чрезвычайных ситуациях и следят за риском загрязнения морской среды.

Генеральный директор по вопросам чрезвычайных ситуаций и внутренних дел правительства Балеарских островов Пабло Гаррис сообщил журналистам, что сообщение о чрезвычайной ситуации поступило около 01:20 ночи от начальника порта Ибицы. Он отметил, что на судне произошел прорыв, который в конечном итоге привел к его затоплению.

"Мы отслеживаем возможные экологические последствия, которые может иметь эта авария", – сказал Гаррис.

16 ноября сообщалось, что грузовое судно BETUL 8 потерпело бедствие у побережья Болгарии. Власти позже сообщили, что всех членов экипажа, находившихся на борту, удалось спасти.