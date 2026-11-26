Президент Румынии Никушор Дан не испытывает особого оптимизма по поводу заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до конца года; он видит больше шансов на это весной.

Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Дана спросили о возможности достижения мирного соглашения в войне России против Украины до конца года.

"Я не очень оптимистически настроен в данный момент. Россияне надеются, что зима поможет им благодаря давлению на украинское общество, благодаря трудностям с энергетикой в Украине. Думаю, больше шансов на мир будет весной следующего года", – сказал он.

"Поэтому важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину и оказывали давление на Россию", – добавил президент Румынии.

Ранее СМИ писали, что администрация Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до начала января 2027 года.

В то же время Трамп рассмеялся, когда его попросили прокомментировать заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что спецпредставители Трампа настаивают на "как можно более скором" заключении соглашения о прекращении войны России против Украины.