ЕС разрабатывает строгие условия для длительной отсрочки Brexit - СМИ

ЕС готовится предложить премьеру Британии Терезе Мэй длительную отсрочку Brexit с жесткими условиями, в частности необходимостью проведения выборов в Европарламент и возможным "джентльменским соглашением" о правах Британии как государства-члена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

На фоне чрезвычайного саммита лидеров ЕС по Brexit, запланированного на следующую среду (за два дня до выхода Британии 12 апреля), новое предложение является частью планов, которые составляются дипломатами и чиновниками, чтобы справиться с все более непредсказуемым правительством и парламентом Великобритании, говорится в материале.

Меры, которые взвешивают в Брюсселе, предусматривают отсрочку Brexit до января или апреля 2020 года. В одном из сценариев такое предложение может быть сделано, даже если Мэй не сделает запрос на отсрочку до саммита на следующей неделе.

Мэй продолжает надеяться на короткую отсрочку, чтобы избежать проведения выборов в Европарламент.

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Накануне Мэй заявила, что Лондону нужна будет дополнительная отсрочка выхода из ЕС, чтобы достичь Brexit с соглашением.

Однако, по словам Мэй, любой план потребует принятия уже согласованного с ЕС соглашения о Brexit. Если же план не будет согласован, правительство предложит депутатам серию вариантов для голосования.

Премьер подчеркнула, что соглашение о Brexit необходимо принять до 22 мая, чтобы Британия не принимала участия в выборах в Европарламент.