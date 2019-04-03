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Британские истребители в третий раз за неделю сопроводили бомбардировщики РФ

Среда, 3 апреля 2019, 19:40

Британские истребители трижды в течение недели поднимались на перехват российских бомбардировщиков вблизи воздушного пространства Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Истребители Typhoon в среду поднялись в воздух с базы Лоссимут в ответ на приближение российских Ту-160 к северо-восточному побережью Шотландии.

29 марта британские истребители вылетали с базы Лоссимут на перехват российских бомбардировщиков при похожих условиях.

"Мы подтверждаем, что истребители ВВС Typhoon поднимались в воздух с военной базы Лоссимут (Шотландия) для наблюдения за двумя бомбардировщиками Blackjack (Ту-160) в момент, когда они находились в зоне интересов Британии", - сказал Минобороны Британии об инциденте в среду.

При этом российские самолеты не пересекали границ британского воздушного пространства.

Сообщается, что на прошлой неделе произошел еще один инцидент с российскими самолетами. Тогда для их перехвата поднимались британские самолеты с базы в Линкольншире.

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