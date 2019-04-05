В Румынии окончательно приговорили сына экс-президента Молдовы

Судьи Высшей кассационной палаты Румынии окончательно приговорили старшего сына экс-президента Молдовы Петра Лучинского Сергея к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за злоупотребление влиянием и подстрекательство к фальсификациям.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Agerpres.

Согласно информации национального антикоррупционного ведомства Румынии, в период с декабря 2014 по март 2015 года Сергей Лучинский шантажировал заявителя, бизнесмена Александра Хорпоша, чтобы заставить перевести на его имя 4 млн евро, которые Хорпош не был ему должен.

Кроме того, в период с декабря 2014 по март 2015 года Лучинский с целью усиления давления утверждал, что через влиятельных людей может повлиять на судебные органы, расследующие уголовные дела в отношении предпринимателя. В результате Лучинский получил от предпринимателя фиктивный кредитный договор на сумму 2 млн евро.

В то же время по тому же делу судьи окончательно оправдали Раду Прикопа, зятя бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску. Утверждалось, что Прикоп был соучастником Лучинского.