Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США расширили санкции против Венесуэлы

В Ливии армия Хафтара продолжает наступление и захватила аэропорт около Триполи

Проигрыш спора с РФ в ВТО: Климкин посетовал, что к МИД не прислушались

МИД Словении отверг претензии Будапешта из-за карикатуры на премьера Орбана






В Ливии армия Хафтара продолжает наступление и захватила аэропорт около Триполи

Суббота, 6 апреля 2019, 10:48

Национальная армия Ливии (LNA), которой командует фельдмаршал Халиф Хафтар, взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В четверг силы LNA заняли город Гарьян, около 80 км к югу от Триполи после столкновений с силами, которые поддерживают премьер-министра Ливии и правительство национального единства.

Оттуда силы Хафтара переместились на север, захватив село Сук аль-Хамис, примерно в 40 км от Триполи.

В пятницу силы LNA объявили о захвате двух поселков на южной окраине Триполи, а также бывшего Международного аэропорта Триполi, который был заброшен в 2014 году.

Армия Хафтара находится в 20 км от Триполи.

Силы Хафтара не смогли захватить контрольно-пропускной пункт в 30 км к западу от столицы, пытаясь перекрыть прибрежную дорогу в Тунис.

В Ливии находится генсек ООН, заявивший, что "глубоко обеспокоен военными передвижениями в Ливии и риском конфронтации", призвав стороны к диалогу.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось двоевластие. Триполи и запад страны находятся под контролем правительства национального единства, которое поддерживает ООН.

Восток и частично юг Ливии контролирует избранная в 2014 году палата представителей ("правительство в Тобруке"), которую поддерживает Хафтар и его армия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua