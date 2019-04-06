В Ливии армия Хафтара продолжает наступление и захватила аэропорт около Триполи
Национальная армия Ливии (LNA), которой командует фельдмаршал Халиф Хафтар, взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В четверг силы LNA заняли город Гарьян, около 80 км к югу от Триполи после столкновений с силами, которые поддерживают премьер-министра Ливии и правительство национального единства.
Оттуда силы Хафтара переместились на север, захватив село Сук аль-Хамис, примерно в 40 км от Триполи.
В пятницу силы LNA объявили о захвате двух поселков на южной окраине Триполи, а также бывшего Международного аэропорта Триполi, который был заброшен в 2014 году.
Армия Хафтара находится в 20 км от Триполи.
Силы Хафтара не смогли захватить контрольно-пропускной пункт в 30 км к западу от столицы, пытаясь перекрыть прибрежную дорогу в Тунис.
В Ливии находится генсек ООН, заявивший, что "глубоко обеспокоен военными передвижениями в Ливии и риском конфронтации", призвав стороны к диалогу.
После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось двоевластие. Триполи и запад страны находятся под контролем правительства национального единства, которое поддерживает ООН.
Восток и частично юг Ливии контролирует избранная в 2014 году палата представителей ("правительство в Тобруке"), которую поддерживает Хафтар и его армия.