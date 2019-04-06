США расширили санкции против Венесуэлы

США ввели санкции против 34 нефтяных танкеров венесуэльского государственного нефтяного концерна PDVSA.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение размещено на сайте Минфина США.

Кроме того, под действие новых ограничительных мер попали также две компании и один танкер, ікоторые в феврале и марте этого года перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу.

"Куба продолжает получать выгоду от нелегитимного режима Николаса Мадуро и поддерживает его через схемы "нефть для репрессий". Соединенные Штаты остаются приверженными переходу к демократии в Венесуэле и к привлечению кубинского режима к ответственности за его непосредственное участие в кризисе в Венесуэле", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Напомним, США впервые ввели санкции против PDVSA 28 января. Согласно этим ограничениям, Венесуэла может продавать нефть на американском рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у руководства страны во главе с Мадуро нет.

Эти средства будут поступать на счета поддерживаемого США временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

На этой неделе Национальное учредительное собрание Венесуэлы приняло решение об отмене депутатского иммунитета Гуайдо.