Большой переезд: в Стамбуле начал работать новый крупнейший аэропорт

Новый аэропорт Стамбула начал обслуживать международные и внутренние рейсы 6 апреля после огромного переезда из аэропорта Ататюрка, который продолжался более суток.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отправила свой первый рейс в столицу Анкару в 14:00 по местному времени.

Огромный переезд между двумя аэропортами, который турецкие власти назвали беспрецедентным по масштабам и скорости, был в значительной степени завершен чуть более чем через 24 часа после начала на рассвете в пятницу.

Грузовики перевезли более 10 000 единиц техники весом 47300 тонн, более 1800 сотрудников участвуют в работах.

Новый Стамбульский аэропорт стоимостью около $8 млрд сначала сможет обрабатывать 90 млн пассажиров в год, что близко к крупнейшей в мире существующей мощности аэропортов.

На полную годовую мощность в 200 млн пассажиров аэропорт планирует выйти в 2028 году. Для этого должны завершить четыре этапа строительства с шестью взлетно-посадочными полосами.

После этого Стамбул станет глобальным авиационным узлом с рейсами в более чем 350 направлений по всему миру.

Аэропорт будет обслуживать 250 авиакомпаний со всего мира с ежедневной посадкой 2000 самолетов.