Выживший после "Новичка" британец ходил к послу РФ: "Вместо ответов я получил пропаганду"

Британец, который выжил после отравления нервным агентом "Новичок" в английском Эймсбери в прошлом году, встретился с послом РФ в Лондоне, чтобы задать ему вопрос о причастности России к отравлениям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFERL.

Чарли Роули, чья партнерша Дон Стерджесс умерла от отравления нервным агентом, встретился с российским послом Алексанром Яковенко в Лондоне 6 апреля.

Роули сказал, что пошел в российское посольство "спросить их "Почему ваша страна убила мою подругу?", но никаких ответов не получил".

"Я просто получил российскую пропаганду", - заявил он.

"Посол мне понравился, но мне показались смешными его оправдания о непричастности России. Он настаивал, что та субстанция не была "Новичком" российского производства, потому что если бы это было так, то никто бы не выжил " - рассказал мужчина.

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на парковой скамейке английского города Солсбери 4 марта прошлого года. Позже стало известно, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Три месяца спустя Чарли Роули нашел в парке бутылочку духов, которые подарил своей партнерше Дон Стерджесс. Та воспользовалась "духами" и попала в больницу, где и умерла. Как выяснилось, в бутылочке был "Новичок".

Двое граждан России, сотрудники ГРУ РФ Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняются в нападении с использованием нервного агента в Солсбери. Президент Путин не раз отрицал их причастность.