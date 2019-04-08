Действующий президент Словакии после отставки готов возглавить правительство

Действующий президент Словакии Андрей Киска по истечении срока полномочий готов стать премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

Киска, срок полномочий которого истекает 14 июня, находится в процессе создания новой политической партии. Он не уточняет, каким будет это объединение, хотя и утверждает, что считает себя центристом.

Киска отметил, что хотел бы сформировать новое правительство, из которого на этот раз была бы исключена ныне правящая Smer-SD и экстремисты из Народной партии Наша Словакия. По его словам, именно эти две политические силы являются одной из причин продолжения участия в большой политике.

"Когда есть сильная мотивация, надо идти за ней. Это будет работа в полную силу и я жду ее. Я знаю, что хочу делать и с кем", - отметил президент, отметив, что готов быть премьер-министром, но от партии, которая не будет подчинена одному человеку.

Напомним, 30 марта Словакия избрала новым президентом активистку и адвоката Зузану Чапутову. Киска выразил поддержку ее кандидатуре, а сам отказался от баллотирования на второй президентский срок.