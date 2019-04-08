Ягланд считает, что выход РФ из Совета Европы будет потрясением, сравнимым с Brexit

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что России следует вернуть право голоса в организации, чтобы не создавать новые линии раздела в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

После двух лет неуплаты членских взносов в бюджет Совета Европы, членство государства может быть приостановлено с последующим исключением, хотя Москва и дала понять, что может прибегнуть к такому шагу первой.

"Совет Европы это единственное место, где Россия связана с Европой в обязательном правовом порядке. Мы увидим другую Россию. Мы получим новые линии раздела в Европе" - заявил Ягланд.

"Мы не должны недооценивать негативные последствия, особенно если мы обьединим их с Brexit для ЕС. Мы можем получить два сценария, которые станут потрясением для Европы", - отметил генсек.

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По его словам, он чувствует сильную солидарность с Украиной, но "станет лиУкраина станет лучше, если Россия выйдет?"

"Мы осудили аннексию Крыма. Но не от нас зависит, как решить эту проблему. Этим должны заниматься другие международные организации. Наш мандат заключается в защите прав человека. Существуют российские граждане. Они есть независимо от того, что происходит в Крыму", - заявил Ягланд.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для того, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Сторонники России в ПАСЕ уже подготовили план, который предусматривает лишение Ассамблеи права накладывать санкции на РФ.

Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.

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