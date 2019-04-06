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Британцы заявили, что не заплатят за Россию в СЕ и рассказали о единорогах

Суббота, 6 апреля 2019, 10:14

Великобритания не намерена компенсировать бюджету Совета Европы взносы России, которая прекратила выплаты из-за наложенных санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

"Британия вновь заявила вчера, сегодня и если понадобится скажет завтра, что она не будет брать на себя российские неплатежи. Нарушают Устав? Мы не можем платить больше в ответ", - написал Ивон в Twitter.

В Страсбурге продолжается дискуссия о том, что делать с Россией, находящейся под санкционный давлением в ПАСЕ и полностью остановившей уплату взносов в бюджет Совета Европы, требуя полностью отменить санкционный механизм. Вклад РФ составляет примерно 33 млн евро, или 7% от бюджета организации.

Посол указал на статьи Устава Совета Европы, предусматривающие прекращение членства. В частности, статья 7 предусматривает, что любой член Совета Европы может выйти, официально сообщив генсеку о своем намерении сделать это. Выход вступает в силу в конце финансового года, в котором было направлено уведомление, если оно происходит в течение первых девяти месяцев этого финансового года.

Статья 8 предусматривает исключение страны в случае серьезных нарушений прав человека и фундаментальных свобод. Решение должен принимать Комитет министров.

Статья 9 указывает, что Комитет министров может приостановить право представительства страны, не выполнившей своих финансовых обязательств.

"Я надеюсь, что кто-то однажды прочитает Устав Совета Европы и придет к выводу, что действует статья 9, а статьи 7 и 8 касаются единорогов", - написал британский посол.

Напомним, сторонники России в Парламентской ассамблее Совета Европы подготовили план, который предусматривает лишение ПАСЕ права налагать санкции на РФ.

Детальнее читайте в статье "Совет Европы ведут к перевороту: как планируют отменять наказание России в ПАСЕ".

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