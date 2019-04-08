Бюро ПАСЕ утвердило срочные дебаты по предложению российских лоббистов

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердило срочные дебаты, во время которых депутатам предложат подготовить доклад, цель которого – лишить ПАСЕ права налагать санкции на РФ.

Об этом стало известно корреспонденту "Европейской правды".

Во время дебатов социалистка Лилиан Мори Паскье, а также лидер группы "Объединенные левые", нидерландский парламентарий Тини Кокс (которого многие считают главным лоббистом интересов Москвы в ПАСЕ) должны предложить коллегам "подготовить" доклад, который способен перевернуть распределение полномочий в Совете Европы.

Проект резолюции авторства Кокса уже готов, и его цель – лишить ПАСЕ права налагать санкции на Российскую Федерацию.

Стоит отметить, что решение о срочных дебатах еще не окончательное, его должны утвердить в сессионном зале.

По данным ЕП, есть высокая вероятность обжалования этого вопроса депутатами ПАСЕ.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Сторонники России в ПАСЕ уже подготовили план, который предусматривает лишение Ассамблеи права налагать санкции на РФ.

Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.