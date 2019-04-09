Обыск польского телеканала в Минске завершился изъятием техники

Белорусские силовики в ходе обыска изъяли технику из офиса польского спутникового телеканала "Белсат" в Минске.

Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала, передает "Европейская правда".

В Следственном комитете сообщили, что обыск прошел в рамках уголовного дела по статье "Клевета".

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"У вас есть офис в Минске? По-моему, это просто квартира. Проводится обыск в связи с уголовным делом по ст. 188 ч. 2 (клевета), которое возбудила прокуратура. По нашей информации, в помещении, вероятно, может оставаться компьютерная техника, с которой была распространена эта клеветническая недостоверная информация. Ваши коллеги вызывались уже на допросы, для них это не должно быть новостью", - заявил пресс-секретарь Следственного комитета Сергей Кабакович.

Сотрудники МЧС спилили двери в офис в 8:55 утра, а уже в первой следователи вынесли из помещения технику и увезли в черном микроавтобусе. Правоохранители изъяли три ноутбука и два блока.

Представительница "Белсата" в Беларуси Ирина Славникова говорит, что дело может касаться материала о коррупционных схемах в закупках медицинского оборудования. Из-за технической ошибки на сайте была опубликована одна из версий сюжета, которая не была финальной. "Белсат" опроверг информацию и извинился.

"Белсат" - спутниковый телеканал на белорусском языке, созданный на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение).