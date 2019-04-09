Парламент Британии окончательно принял закон, предотвращающий "жесткий Brexit"

Палата лордов и Палата общин британского парламента в понедельник окончательно приняли закон, который требует от премьера Терезы Мэй консультироваться с депутатами по продолжительности отсрочки Brexit и предотвращает выход из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Законопроект, ныне акт парламента, предложенный лейбористами и одобренный на прошлой неделе Палатой общин, является ключевой инициативой депутатов по установлению контроля над процессом Brexit на фоне безвыходной ситуации вокруг соглашения о выходе из ЕС.

В понедельник члены Палаты лордов одобрили документ, внеся в него поправки, которые должны предотвратить риски "случайного выхода из ЕС без соглашения".

После этого законопроект вынесли на окончательное чтение в Палату общин, где его одобрили и представили к подписи королеве.

10 апреля состоится экстренный саммит ЕС, на котором премьер Британии Тереза Мэй попросит отложить Brexit только до 30 июня, но официальные лица и наблюдатели ожидают, что лидеры 27 стран ЕС изучат идею более длительного "гибкого" продления до 2020 года.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил на прошлой неделе, что отсрочка может длиться до года, но может быть сокращена, если Мэй удастся утвердить соглашение о выходе в британском парламенте.