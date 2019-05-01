В Париже начались беспорядки, полиция применила спецсредства

В Париже на первомайских демонстрациях произошли короткие столкновения между полицией и митингующими.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Полиция применила слезоточивый газ для установления контроля над толпой возле железнодорожного вокзала Монпарнас в Париже.

#manifestation Les contrôles préventifs mis en œuvre depuis hier soir ont permis d’écarter des armes par destination. pic.twitter.com/SJePbdoDOF — Préfecture de police (@prefpolice) 1 травня 2019 р.

Отдельные люди в капюшонах и в черном кричали антиполицейские лозунги, смешиваясь с другими демонстрантами, одетыми в желтые жилеты или теми, кто держит флаги профсоюзов, говорится в сообщении.

Французские власти предупредили, что "радикальные активисты" могут присоединиться к демонстрации в Париже и восстановить случаи насилия, ознаменовавшие предыдущие протесты "желтых жилетов" и первомайские демонстрации за последние два года.

В Париже разместили 7400 полицейских. "Желтые жилеты" присоединились к традиционному первомайскому митингу, чтобы показать несогласие с экономической политикой президента Франции Эммануэля Макрона.