Руководитель австрийской Партии свободы (FPÖ) настаивает на своем утверждении о том, что австрийцы рискуют стать меньшинством в своей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вице-канцлер Австрии и председатель ультраправой партии Хайнц-Кристиан Штрахе сказал, что его партия ведет борьбу против "замены населения".

"Эти термины, которые вы вспоминаете, Партия свободы Австрии всегда использовала в течение десятилетий", - сказал Штрахе на пресс-конференции, когда его спросили о его комментарии.

"Многие граждане справедливо говорят, что это политические решения - до какой степени кто-то хочет продолжать позволять иммиграцию в больших масштабах", - сказал политик, отметив, что в нынешних условиях "демографическое развитие приводит к ситуации, когда исконное население становится меньшинством, и многие не хотят этого".

Примерно 16% населения Австрии имеют иностранное гражданство, свидетельствуют данные национального статистического управления за 2018 год, по сравнению с 10% десятью годами ранее.

Искатели убежища, которых Австрия приняла в 2015 году во время миграционного кризиса в Европе, составили примерно 1% ее населения.

С тех пор прибытие мигрантов замедлилось до мелких цифр, но FPÖ и ее старший партнер по коалиции, консервативная Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца, пообещали предотвратить повторение этого притока.

Замечания Штрахе отражают риторику, используемую австрийским Идентаристским движением - ультраправой группой, которая утверждает, что массовая иммиграция вызывает "большой обмен" или "большую замену" населения.

Ранее мужчина, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия, пожертвовал деньги на ультраправое Идентаристское движение Австрии.

Правая "Австрийская партия свободы" в декабре 2016 года подписала 5-летний контракт о сотрудничестве с путинской "Единой Россией". Члены партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, а также незаконно посещали аннексированный Россией Крым.

США, Великобритания и Нидерланды ограничили обмен данными с Австрией из-за пророссийской позиции правящей партии FPÖ.