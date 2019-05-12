В Литве проходят президентские выборы и два референдума

В Литве в воскресенье проходят президентские выборы, на которых литовцы выбирают преемника действующей главы государства Дали Грибаускайте.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Популярная Даля Грибаускайте после двух президентских сроков не вправе выдвигать свою кандидатуру.

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За кресло главы государства борются 9 кандидатов, больше всего шансов на победу имеют трое - бывшая министр финансов и кандидат от консерваторов Ингрид Шимоните, банкир и независимый кандидат Гитанас Науседа и выдвиженец Партии зеленых и крестьян, действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Трое лидеров гонки декларируют практически одинаковый четкий проевропейский внешнеполитический курс и анонсируют продолжение дружественного к Украине курса и выступают за предоставление Украине членства в ЕС и НАТО.

Также в этот день в Литве происходят два референдума - о расширении двойного гражданства и сокращения количества парламентариев в литовском Сейме от 141 до 121.

Голосование на избирательных участках происходит с 7 до 20 часов вечера. В списках избирателей зарегистрированы почти 2,5 млн граждан.

Подробнее о президентской гонке в репортаже "ЕвроПравды" из Литвы: "Даля уходит с поста президента: как выборы изменят курс Литвы в отношении Украины".