В Северной Македонии состоялась инаугурация нового президента
Воскресенье, 12 мая 2019, 14:31
Новоизбранный президент Северной Македонии Стево Пендаровски в воскресенье, 12 мая, принял присягу, вступая в должность.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское агнетство МИА.
Инаугурация состоялась в здании парламента страны. На торжественной церемонии присутствовали депутаты, члены правительства и президенты Болгарии, Сербии, Албании и Косово.
Стево Пендаровски, прозападный кандидат от партии власти "Социал-демократический союз Македонии", победил во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье, набрав 51,7% голосов избирателей.
Пендаровски в своей кампании отмечал интеграцию страны в НАТО и ЕС.
Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия на Северную Македонию.
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