В Северной Македонии состоялась инаугурация нового президента

Новоизбранный президент Северной Македонии Стево Пендаровски в воскресенье, 12 мая, принял присягу, вступая в должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское агнетство МИА.

Инаугурация состоялась в здании парламента страны. На торжественной церемонии присутствовали депутаты, члены правительства и президенты Болгарии, Сербии, Албании и Косово.

Стево Пендаровски, прозападный кандидат от партии власти "Социал-демократический союз Македонии", победил во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье, набрав 51,7% голосов избирателей.

Пендаровски в своей кампании отмечал интеграцию страны в НАТО и ЕС.

Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия на Северную Македонию.