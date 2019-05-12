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В Северной Македонии состоялась инаугурация нового президента

Воскресенье, 12 мая 2019, 14:31

Новоизбранный президент Северной Македонии Стево Пендаровски в воскресенье, 12 мая, принял присягу, вступая в должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское агнетство МИА.

 

Инаугурация состоялась в здании парламента страны. На торжественной церемонии присутствовали депутаты, члены правительства и президенты Болгарии, Сербии, Албании и Косово.

Стево Пендаровски, прозападный кандидат от партии власти "Социал-демократический союз Македонии", победил во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье, набрав 51,7% голосов избирателей.

Пендаровски в своей кампании отмечал интеграцию страны в НАТО и ЕС.

Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия на Северную Македонию.

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