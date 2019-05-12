Топ-кандидату в президенты Литвы пришлось удалить Facebook-пост

Одному из главных кандидатов на пост президента Литвы Гитанасу Науседе в день выборов пришлось удалить свой Facebook-пост.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

12 мая в разгар голосования, когда запрещена любая агитация, кандидат в президенты Гитанас Науседа на своей странице в Facebook призвал людей идти голосовать. Вскоре эта запись исчезла.

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"Дорогие, идите и голосуйте! Этим вы сделаете доброе дело для нашей Литвы, которую мы все любим, пусть и по-разному!", - писал в Facebook Науседа.

Несмотря на удаление сообщения, по словам члена Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Вилюса Семешко, кандидат таким образом нарушил запрет на агитацию. Также, по его словам, удалить сообщение кандидата, которое считается нарушением, призвала сама избирательная комиссия.

"Если бы это не было нарушением, то ГИК не просила бы кандидата стереть запись. Хорошо, что ее уже нет. Сегодня кандидатам нельзя призывать идти на выборы", - сказал Семешко.

Никаких финансовых штрафов за такое нарушение по закону в Литве не предусмотрено.

Напомним, в Литве в воскресенье проходят президентские выборы, на которых литовцы выбирают преемника действующей главы государства Дали Грибаускайте.

За кресло главы государства борются 9 кандидатов, больше всего шансов на победу имеют трое - бывшая министр финансов и кандидат от консерваторов Ингрид Шимоните, банкир и независимый кандидат Гитанас Науседа и выдвиженец Партии зеленых и крестьян, действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Подробнее о президентской гонке в репортаже "ЕвроПравды" из Литвы: "Даля уходит с поста президента: как выборы изменят курс Литвы в отношении Украины".