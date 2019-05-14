Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого

Президент Петр Порошенко во вторник в Брюсселе вручил орден Ярослава Мудрого I степени президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"От имени всех украинцев благодарю вас за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС", - прокомментировал в Twitter свое решение наградить Юнкера Порошенко.

Щиро вітаю великого друга України Президента Європейської Комісії @JunckerEU з високою державною нагородою – орденом Ярослава Мудрого.



Від імені всіх українців дякую за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС. pic.twitter.com/PrABbHiP7u — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 травня 2019 р.

Напомним, накануне Порошенко в Брюсселе вручил орден Ярослава Мудрого Дональду Туску. А во вторник во время своего прощального визита в Брюссель в статусе главы государства объявил, кому из европейских чиновников он больше всего благодарен за поддержку Украины в последние годы.