Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Трамп устроил хвалебный прием Орбану в Белом доме

Главы МИД ЕС заявили о позитивных сигналах от команды Зеленского

Трамп заявил, что встретится с Путиным в июне

В Сенате США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2"






Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого

Вторник, 14 мая 2019, 12:46

Президент Петр Порошенко во вторник в Брюсселе вручил орден Ярослава Мудрого I степени президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"От имени всех украинцев благодарю вас за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС", - прокомментировал в Twitter свое решение наградить Юнкера Порошенко.

Напомним, накануне Порошенко в Брюсселе вручил орден Ярослава Мудрого Дональду Туску. А во вторник во время своего прощального визита в Брюссель в статусе главы государства объявил, кому из европейских чиновников он больше всего благодарен за поддержку Украины в последние годы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Юнкер Порошенко
powered by lun.ua