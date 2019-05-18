Киев создал делегацию для переговоров с Лондоном о сотрудничестве и ЗСТ после Brexit

Президент Петр Порошенко распорядился создать делегацию для переговоров между Украиной и Британией относительно соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее распоряжение на сайте президента.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии относительно заключения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в распоряжении.

Возглавил делегацию государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев. Всего делегация состоит из 21 человека, среди них заместители нескольких министров, которые занимаются вопросами евроинтеграции.

Как известно, после выхода Соединенного Королевства из ЕС торговля между Британией и Украиной не прекратится, но вернутся пошлины, которые действовали до Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.