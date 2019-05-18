У офиса канцлера Австрии собрался митинг, требуют досрочных выборов

У офиса канцлера Австрии в Вене на стихийном митинге сотни людей требуют досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Сообщается, что на площади перед канцелярией прибывает все больше и больше людей. Многие участники акции держат флаги ЕС, символику антифашистов.

Участники акции скандируют лозунги с требованием новых выборов, некоторые держат красные карточки, которые они показывают правительству.

На одном из плакатов написано "Себастьян, твое правительство – твоя ответственность", также есть плакаты с надписями на русском "До свидания!".

Активисты начали собираться на площади с самого утра, они потребовали отставки вице-канцлера Хайнца Кристиана Штрахе-за скандального видео с "богатой россиянкой".

Напомним, накануне немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозаписи встречи, которая состоялась в июле 2017 года на Ибице. Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии, в том числе обсуждался приобретения ею австрийского издания Kronen Zeitung, где она предлагала продвигать линию Австрийской партии свободы, чтобы привести ее к победе на выборах.

Во время встречи, которая длилась почти 7 часов, Штрахе в обмен на российскую поддержку сделал собеседницы несколько сомнительных предложений. В частности, предлагал ей выгодны государственные контакты в случае участия своей партии в работе правительства.

В субботу Штрахе объявил о своей отставке с должности вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы.