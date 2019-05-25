Взрыв в Лионе - количество пострадавших возросло до 13

Взрыв самодельной бомбы во французском Лионе привел к повреждениям у 13 человек, из которых 11 были госпитализированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.

"К счастью, все полученные травмы очень легкие", - прокомментировал ситуацию заместитель городского головы Жан-Ив Сехерессе.

Издание также цитирует слова медика, который стал свидетелем взрыва. "Полученные травмы - небольшие повреждения нижних конечностей, что было вызвано мелкими винтами длиной 1 см и шариками диаметром 2 мм",- рассказал он.

Напомним, взрыв в Лионе произошел около 17:40. По данным полиции, взорвалась посылка, лежавшая на земле возле пекарни "Ла-Бриошь Доре". Кроме взрывчатого вещества, посылка была заряжена винтами и металлическими шариками.

Камеры наблюдения сняли, что ее на велосипеде привез человек тридцатых годов, одетый в зеленую рубашку и шорты. Он объявлен в розыск.

Вместе с тем полиция воздержалась от эвакуации жильцов домов и постояльцев гостиницы, находившихся возле места взрыва.