МВД Германии угрожает мессенджерам запретом за отказ от предоставления информации

Министерство внутренних дел Германии хочет заставить мессенджеры предоставлять правоохранительным органам доступ к текстовым чатам и звонкам пользователей.

Как сообщает "Европейская правда", о такой инициативе написал Der Spiegel.

Доступ правоохранителей к сообщениям месендженрив возможен только при наличии судебного ордера. Эта норма останется неизменной.

Однако пока мессенджеры предоставляют правоохранителям только зашифрованную информацию, отказываясь расшифровывать ее.

Инициатива, которую продвигает министр внутренних дел Хорст Зеехофер, должна заставить мессенджеры предоставлять информацию исключительно в расшифрованном виде. А в случаях, если они откажутся от сотрудничества, возможность предоставления ими услуг в стране должна быть заблокирована через решение Федерального агентства связи Германии.

По данным издания, в случае одобрения, этот план может быть реализован до конца нынешнего года.