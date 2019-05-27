Во Франции заключенный, которого отпустили проголосовать на выборах в ЕП, не вернулся назад

Во французском департаменте Лот и Гаронна на юго-западе страны заключенный, которого отпустили проголосовать на выборах в Европарламент, не вернулся в свою камеру и теперь считается беглецом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Sud Ouest.

Он вышел из тюрьмы для голосования утром в воскресенье и так и не вернулся.

"Ему позволили проголосовать с 10.30 до полудня, он пошел голосовать, но не вернулся в свою камеру", - сказал прокурор, добавив, что мужчина должен выйти из тюрьмы в 2022 году.

Другие заключенные получили такое же разрешение и вернулись в свои камеры.

Как известно, в воскресенье в большинстве стран ЕС состоялись выборы в Европарламент. Во Франции на них первое место получила правая партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен.

Подробнее о раскладе сил на выборах читайте в статье "Между радикалами и либералами: кто будет иметь вес в следующем Европарламенте".