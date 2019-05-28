Каталонские сепаратисты потерпели поражение в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека постановил, что в 2017 году испанские судьи на законных основаниях запретили проведение заседания регионального парламента Каталонии, на котором тогдашний глава правительства Карлес Пучдемон планировал провозгласить независимость Каталонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение ЕСПЧ.

Жалоба, поданная 76 жителями Барселоны, среди которых тогдашний спикер парламента Каталонии Карме Форкадель, была "явно необоснованной", и шаг испанских судей был законным, заявил во вторник суд в Страсбурге.

Европейский суд по правам человека единогласно признал жалобу неприемлемой.

"Приостановление пленарного заседания парламента автономного сообщества Каталония было "необходимым в демократическом обществе", в частности, в интересах общественной безопасности, для предотвращения беспорядков и защиты прав и свобод других", - говорится в резюме постановления ЕСПЧ.

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Заседание 9 октября 2017 года было запланировано, чтобы глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон мог оценить результат референдума о независимости Каталонии, проведенного за несколько дней до этого. Испанские власти признали плебисцит незаконным и решили заблокировать его.

Ранее в этом месяце пять каталонских политиков ненадолго вышли из тюрьмы, где они ждут суда за руководство движением за независимость 2017 года, чтобы занять свои места в парламенте Испании.