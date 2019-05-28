Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель - источники

США поддерживают решение Трибунала ООН: Россия должна освободить моряков

Экс-баскетболист, шеф-повар и "грустный комик" избраны в Европарламент

Президент Австрии отправил правительство в отставку






Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель - источники

Вторник, 28 мая 2019, 17:46

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Брюссель.

Об этом "Европейской правде" стало известно от собственных источников.

Ожидается, что визит состоится 5 июня. Он станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского.

Читайте также
В Еврокомиссии прогнозируют Зеленскому быстрый старт

По информации ЕП, приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой АП передали генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльсон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.

По информации "Радио Свобода", во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Кроме того, среди запланированных у Владимира Зеленского бесед - встреча в штаб-квартире НАТО с генеральный секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и совместная пресс-конференция по итогам встречи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Еврокомиссия
powered by lun.ua