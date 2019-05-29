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Кандидатов на ключевые посты в институтах ЕС определят в июне - Туск

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Кандидатов на ключевые посты в институтах ЕС определят в июне - Туск

Среда, 29 мая 2019, 08:12

Президент Европейского совета Дональд Туск рассчитывает, что кандидатов на ключевые посты в европейских институтах определят в июне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил после неформального саммита лидеров ЕС, где обсуждали результаты голосования в Европарламент.

"Сейчас я начну консультации с Европейским парламентом, как это предусмотрено Соглашением ЕС. Для начала этого процесса я уже предложил встретиться с представителями Конференции президентов Европарламента (лидерами политических групп ЕП. - Ред.), как только они будут готовы. Параллельно я буду также проводить консультации с членами Европейского совета по поводу будущего президента Европейской комиссии, будущего президента Европейского совета и Европейского центробанка, как и высокого представителя ЕС. Надеюсь, что на этой основе мы сможем внести ясность относительно всех этих постов уже в июне", - сказал Туск.

Он отметил, что, согласно европейскому законодательству, Европейский совет должен предложить, а Европарламент должен утвердить кандидатов на ключевые должности.

"Будущий президент Еврокомиссии должен иметь поддержку обеих институтов, как квалифицированного большинства в Европейском совете, так и большинства членов Европейского парламента", - сказал Туск.

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По его словам, лидеры ЕС согласились, что выбор президента Еврокомиссии не может быть автоматическим, то есть им не обязательно должен стать кандидат от партии, которая получила больше всего мест в Европарламенте.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон разошлись во взглядах относительно того, кто должен стать следующим главой Еврокомиссии.

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) и левоцентристская группа социалистов и демократов (S&D) будут иметь всего 326 мест в новом созыве Европарламента, где заседает 751 евродепутат. Им не хватает 50 голосов для большинства, чтобы определить самостоятельно, кто должен возглавить Еврокомиссию.

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