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Пограничники обнаружили нелегалов, которые вместо Франции попали в Украину

Среда, 29 мая 2019, 15:53

На Закарпатье пограничники обнаружили двух нелегальных мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в грузовике в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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"Сегодня в пункт пропуска "Дьяково" прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации под управлением гражданина Сербии. Пограничники во время проверки заметили поврежденный тент прицепа. Уже при детальной проверке выяснилось, что между грузом скрываются двое неизвестных", - сообщили в службе.

Выяснилось, что в грузовике ехали граждане Бангладеш. По словам ДПС, они были "удивлены и растеряны", ведь с территории Сербии пытались попасть во Францию.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения. После привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы иностранцев будет передано румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии.

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