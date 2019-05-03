Турция возмущена присутствием греческих киприотов на мероприятии НАТО

Турция осудила участие представителя греческих киприотов на церемонии смены командования НАТО в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Приглашение представителя администрации греческой части Кипра, которая не является членом НАТО, на церемонию смены командования непонятно, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Мы осуждаем одностороннее поведение штаб-квартиры SHAPE. Напомним, что эти штабы находятся под политическим контролем членов НАТО, в том числе Турции", - сказал Аксой.

Турция бойкотировала церемонию смены командования НАТО в пятницу в знак протеста против участия представителя греческих киприотов.

Напомним, американский генерал Тод Уолтерс официально стал верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Церемония смены командования состоялась в штабе верховного главнокомандующего в бельгийском городе Монс.