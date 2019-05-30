Британия впервые позволила увеличить число дипломатов РФ после отравления в Солсбери – СМИ

Великобритания впервые после инцидента с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля позволила увеличение количества российских дипломатов в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times.

Еще в январе в Британии было 40 российских дипломатов, в настоящее время - 44, указывает издание со ссылкой на официальные данные. После инцидента с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года Великобритания выслала 23 "незарегистрированных сотрудников разведки". Всего до инцидента в Солсбери в посольстве работали 58 российских дипломатов.

По данным правительства, пять зарегистрированных российских дипломатов покинули Британию после объявления премьера Терезы Мэй о высылке шпионов. Неизвестно, были ли они среди 23 высланных шпионов. Считается, что Служба внешней разведки России и другие органы государственной безопасности маскируют своих разведчиков дипломатическими рангами для прикрытия.

По оценкам экспертов, увеличение количества дипломатов может быть расценено Москвой как слабость.

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"Мы до сих пор хотим, чтобы Россия понесла ответственность за то, что сделала в Солсбери, и мы на них давим", - сказал источник в британском правительстве.

В то же время источник признал, что некоторые каналы, закрытые после инцидента с отравлением, были вновь открыты. Это было сделано для того, чтобы военная позиция Великобритании в Восточной Европе не была неправильно истолкована как подготовка к войне, пояснил собеседник.

Представитель МИД Великобритании отказался обсуждать, сколько дипломатических виз было выдано России, но отметил: "В нашей позиции не произошло никаких изменений... Укомплектование штатов наших соответствующих миссий осуществляется в рамках мер, принятых после Солсбери".