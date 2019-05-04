Словакия и США назвали "Северный поток-2" геополитическим оружием РФ

Президент США Дональд Трамп и премьер Словакии Петер Пелегрини выступили с критическим заявлением по проекту "Северный поток 2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Белого дома по результатам встречи двух лидеров.

"Наши страны также подчеркивают, что энергетическая безопасность крайне важна для обеспечения национальной безопасности. Мы высказываемся против использования проектов в сфере энергетики в качестве геополитического оружия, в частности, речь идет о "Северном потоке 2", - говорится в заявлении.

Кроме того, Трамп и Пелегрини выразили поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности, а также - реверсным поставкам газа в Украину, в частности - из Словакии.

"Продолжающиеся санкции против России должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений", - отмечается также в заявлении.

Напомним, это был первый визит словацкого премьера в США за последние 13 лет, в последний раз Белый дом посещал премьер-министр Микулаш Дзуринда в 2006 году по приглашению тогдашнего президента США Джорджа Буша.