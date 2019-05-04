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Правительство Португалии пригрозило отставкой из-за спорного законопроекта

Суббота, 4 мая 2019, 13:49

Премьер Португалии предупредил оппозиционные партии, что возглавляемое им правительство меньшинства уйдет в отставку, если парламент примет законопроект о компенсации учителям утраченного из-за мер жесткой экономии дохода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Премьер-министр Антониу Кошта заявил, что этот шаг увеличит государственные расходы на 1 миллиард евро в этом и следующем году, сорвав финансовое планирование правительства.

Кошта выразил свое предупреждение в пятницу после того, как депутаты от оппозиции в парламентском комитете одобрили законопроект.

Для того, чтобы учителя могли получить так называемую обратную выплату законопроект должно поддержать большинство депутатов.

Между 2011 и 2017 годами поощрения и повышения зарплат для португальских учителей были заморожены в рамках мер экономии во время финансового кризиса.

Профсоюзы требуют возмещения утраченного, но португальское правительство говорит, что не может себе этого позволить.

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