В Северной Македонии проходит второй тур выборов президента

В Северной Македонии 5 мая проходит второй тур президентских выборов, которые проходят на фоне разногласий по поводу изменения названия страны в рамках соглашения с Грецией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во второй тур вышли прозападный кандидат Стево Пендаровски и кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова.

Пендаровски в своей кампании отмечал интеграцию страны в НАТО и ЕС. Силяновска-Давкова выступала против соглашения с Грецией о переименовании страны и во время предвыборных выступлений она заявляла, что сделает все, чтобы его пересмотреть.

Президентство является в значительной степени церемониальной должности в Северной Македонии, но глава государства является верховным главнокомандующим вооруженными силами, а также подписывает принятые парламентом законы.

Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия страны на Северную Македонию.