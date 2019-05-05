Во Франции на протесты "желтых жилетов" вышло меньше всего участников

Акции протеста "желтых жилетов" 4 мая во Франции собрали около 19 000 человек, что стало наименьшим числом с начала протестов в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным МВД Франции, в субботу на улицы французских городов вышли 18 900 протестующих, в Париже на акцию пришли всего 1490 человек. На этот раз столкновений "желтых жилетов" с полицией не было.

МВД насчитало 23,6 тысячи участников массовых акций на прошлой неделе. Неделей ранее их было около 28 000. Полиция и организаторы протестов традиционно приводят совершенно разное количество участников акций, но снижение мобилизации активистов очевидно.

Нынешние выходные стали 25-ми, когда сторонники движения "желтых жилетов" выходят на улицу с целью протеста против политики правительства. Наибольшее количество манифестантов фиксировали именно в ноябре 2018 - более 250 000 человек.

Напомним, в Париже в день первомайских демонстраций полиция задержала 380 человек, в результате столкновений 38 человек получили ранения, в том числе 14 сотрудников правоохранительных органов.