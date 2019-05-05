В Афганистане талибы напали на полицейский участок: 5 погибших, 50 раненых

По меньшей мере пять человек погибли и более 50 получили ранения в результате нападения на отделение полиции в городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере Афганистана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TOLO News.

Около 12 часов дня террорист-смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой у полицейского участка, после этого началась перестрелка между боевиками и правоохранителями.

Член провинциального совета Баглан заявил, что столкновения продолжаются и что он требует немедленного развертывания дополнительных сил из соседних провинций.

Представитель Министерства внутренних дел в Кабуле заявил, что нескольким боевикам удалось проникнуть в участок.

Известно, что по крайней мере двух нападавших застрелили, также погибли по меньшей мере двое сотрудников полиции. Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Талибан".