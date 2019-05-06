В Турции отменили результаты выборов в Стамбуле

Верховный избирательный совет Турции принял решение о повторном проведении местных выборов в Стамбуле.

Об этом заявил в понедельник представитель правящей Партии справедливости и развития Реджеп Озел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Решение о повторном проведении местных выборов было принято на волне появления новых доказательств нарушений во время голосования, якобы выявленных руководящей партией.

Избирательній совет 7 голосами против 4 принял решение об аннулировании результатов выборов в Стамбуле.

Повторные выборы состоятся 23 июня.

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Местные выборы 31 марта в Стамбуле, на которых победил кандидат Национального альянса от главной оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу с разницей в 13 729 голосов, вызвали широкие дискуссии и сопровождались жалобами со стороны руководящей партии, чей кандидат проиграл.

Жалобы правящей партии касались следующих категорий: нарушений при подсчете голосов, серьезных расхождений между количеством зарегистрированных избирателей и количеством бюллетеней для голосования, некоторых председателей избирательных комитетов и членов, которые не были государственными служащими, как того требует закон, и избирателей, которые не имели права голоса.