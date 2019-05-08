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Россия выгнала двух шведских дипломатов

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Россия выгнала двух шведских дипломатов

Среда, 8 мая 2019, 17:09

В МИД Швеции сообщили о решении России выслать из страны двух шведских дипломатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Expressen.

"Россия попросила двух шведских дипломатов покинуть страну", - сказал пресс-секретарь МИД Швеции Патрик Нильссон, отметив, что Стокгольм сожалеет по поводу этого решения Москвы.

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МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз для нескольких новых сотрудников российского посольства в Швеции, говорится в материале.

"Швеция ранее заявляла, что российскому дипломату не была выдана виза, также мы давали отрицательный ответ на российские заявления на получение дипломатической визы. Случилось то, что Россия отреагировала, попросив двух шведских дипломатов покинуть Россию", - говорит Нильсон.

В марте российский дипломат Евгений Умеренко вместе с женой покинули Швецию после того, как его уличили в попытке завербовать шведского компьютерного специалиста. После этого Россия подала заявку на размещение новых дипломатов в Швеции, но Швеция, таким образом, отказала в выдаче новых дипломатических виз.

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