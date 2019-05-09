Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп 8 мая подписал указ о введении дополнительных санкций против металлургического сектора Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

"Год назад президент Трамп вышел из ложной, односторонней сделки с Ираном, и начал процесс восстановления санкций против режима-спонсора терроризма. Сегодня Президент Трамп накладывает дополнительные санкции на иранский металлургический сектор", - говорится в сообщении.

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Эти санкции касаются производства стали, алюминия, меди и железа.

"Учитывая этот шаг, Соединенные Штаты уже ввели санкции в отношении трех крупнейших экспортных направлений Ирана - нефти, нефтепродуктов и металлургии", - добавили в Белом доме.

В администрации американского президента объяснили, что вводят жесткие санкции против Ирана, так как режим продолжает "участвовать в разрушительной и дестабилизирующей деятельности". В частности, продолжает "развивать свой потенциал баллистических ракет и поддерживать терроризм".

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Вашингтон предупреждает, что нарушители иранских санкций столкнутся с серьезными последствиями.

Напомним, 8 мая иранское правительство объявило, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.

Как известно, в прошлом году Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Франция, Британия и Германия, европейские страны, которые подписали ядерное соглашение, говорят, что делают все возможное, чтобы поддержать Иран, объединяя инициативы, чтобы помочь экономике страны, несмотря на жесткие санкции США.