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Ведущего BBC уволили за твит о королевском первенце Арчи

Четверг, 9 мая 2019, 15:05

Британская телерадиовещательная корпорация BBC уволила ведущего Дэнни Бейкера за твит, в котором он сравнил новорожденного сына британского принца Гарри и его жены Меган Маркл с шимпанзе.

Об этом ведущий сам сообщил в своем Twitter.

"Только что уволили с BBC Radio 5 Live", - написал 61-летний Бейкер.

Напередодні ведучий розмістив твіт, який зараз вже видалений, із написом "Королівське немовля залишає лікарню", та опублікував до нього чорно-біле фото, на якому була зображена пара, що тримає за руку одягнене шимпанзе.

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BBC обвинила ведущего в насмешках над расовой принадлежностью герцогини Меган, отметив, что его твит противоречит ценностям, которые пытается воплощать вещатель.

" Дэнни блестящий ведущий, но больше он не будет вести еженедельное шоу", - заявили в компании.

В среду герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган впервые показали публике своего первенца. Они решили назвать его Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.

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