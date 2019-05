Ведущего BBC уволили за твит о королевском первенце Арчи

Британская телерадиовещательная корпорация BBC уволила ведущего Дэнни Бейкера за твит, в котором он сравнил новорожденного сына британского принца Гарри и его жены Меган Маркл с шимпанзе.

Об этом ведущий сам сообщил в своем Twitter.

"Только что уволили с BBC Radio 5 Live", - написал 61-летний Бейкер.

Just got fired from @bbc5live.

