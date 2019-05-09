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В Черногории двух российских агентов осудили за попытку переворота






Глава МИД Британии отреагировал на приговор для российских агентов в Черногории

Четверг, 9 мая 2019, 16:59

Глава МИД Великобритании Джереми Хант назвал осуждение двух российских разведчиков за попытку переворота в Черногории еще одним примером России по подрыву европейской демократии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом дипломат написал в своем Twitter в среду.

"Виновны! Осуждение двух российских разведчиков за неудачную попытку государственного переворота в Черногории - еще один пример возмутительных попыток России подорвать европейскую демократию", - отметил глава британской дипломатии.

"Россия - великая страна, которая занимает центральное место в европейской цивилизации... должен быть лучший путь", - добавил он.

Напомним, в четверг в Черногории  двух российских агентов заочно приговорили к 12 и 15 годам заключения за организацию попытки переворота, произошедшего в день парламентских выборов в октябре 2016 года. Лидеры пророссийской оппозиции получили по 5 лет заключения.

Как известно, отношения между Британией и РФ значительно ухудшились после попытки отравления бывшего двойного агента Сергее Скрипаля в Солсбери прошлого года.

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