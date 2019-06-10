США призвали не вмешиваться в формирование новой власти Молдовы

США призывают уважать результаты февральских выборов в Молдове и предостерегают от вмешательства в процесс формирования новой власти.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдове проявлять сдержанность и договариваться о пути вперед через политический диалог. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и уважали основные права. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна уважаться без вмешательства", - говорится в заявлении без уточнений, кто именно осуществляет вмешательство.

"Обеспечение процветающего и демократического будущего Молдовы и ее граждан является общей целью, которую США будут продолжать поддерживать", - добавили в Госдепе.

Парламентское большинство в Молдове в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрал руководство законодательного органа (его возглавила социалистка Гречаная) и назначило правительство во главе с проевропейским премьером Майей Санду.

Предыдущая власть считает все субботние решение парламента нелегитимным. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.

Европейский союз на уровне Еврокомиссии и Высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.

Генсек Совета Европы стал на сторону новой власти Молдовы и считает, что безосновательным решение распустить парламент со стороны Павла Филипа, и.о. премьера по версии Демпартии (которая не признает смену власти в Молдове).

Подробно о событиях в Кишиневе читайте в статье "На грани переворота: что происходит в Молдове и что это значит для Украины".