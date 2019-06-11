В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли

Представители Министерства иностранных дел Румынии утверждают, что учли заявление министра Теодора Мелешкану о новом правительстве в Кишиневе, но о том, что Бухарест не признает его, речь не шла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Мелешкану накануне заявил, что не видит проблемы в проведении досрочных выборов в Молдове 6 сентября. Решение о проведении досрочных парламентских выборов принял Конституционный суд Молдовы по представлению Павла Филипа, и.о. премьера по версии Демократической партии (не признает смену власти в Молдове).

В МИД Румынии говорят, что официальная позиция Бухареста, высказанная президентом и правительством Румынии, также была уведомлена министром Мелешкану.

"С дипломатической точки зрения, нет института признания правительства. Единственным способом в международном праве является признание государства. Каждое государство имеет право выбирать свое правительство. Мы обеспокоены тем, что сегодня в Кишиневе существует взрывоопасная ситуация. Мы должны найти пути преодоления этой ситуации", - говорится в коммюнике Министерства иностранных дел Румынии.

Мелешкану позже сказал, что позиция по выборам - его личная, а не позиция Министерства иностранных дел Румынии.

"Румыния как государство-член ЕС, которое председательствует в Совете ЕС и твердо поддерживает европейский путь Республики Молдова, призвала все политические силы уважать демократический процесс и волю граждан, выраженную голосованием на выборах в феврале 2019 года. Мы считаем, что гражданам Республики Молдова нужно политически согласованное решение, которое обеспечит процветание, продолжение реформ и консолидацию проевропейского пути. Стабильность Республики Молдова является необходимым условием продолжения ее европейского пути. Румыния остается с твердой решимостью поддерживать европейский путь Республики Молдова", - заявил министр иностранных дел на пресс-конференции в понедельник.

Напомним, пророссийская Соцпартия и проевропейский блок ACUM создали коалицию и избрали нового премьер-министра. Отказ правительства Филиппа и Демпартии признавать смену власти они считают узурпацией власти.

Конституционный суд Молдовы, подконтрольный Демократической партии, признал все решения нового созыва парламента нелегитимными, а также принял решение о роспуске парламента и проведении новых выборов 6 сентября.

Европейский Союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента.

Новую коалицию в Молдове признала также Россия.

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