Российские самолеты убили по меньшей мере 25 человек в Сирии

Вследствие воздушных ударов России 10 июня на северо-западе Сирии погибли по крайней мере 25 по большей части гражданских лиц.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на правозащитников.

В частности, согласно информации, самолет Sukhoi совершил бомбардировки села Джабал на юге провинции Идлиб, где погибли 13 человек, в том числе дети и женщины. В городе Хан-Шейхун в результате бомбардировок погибло 12 человек.

Спасатели говорят, что крупная воздушная кампания, которую Москва запустила в конце апреля, убила более 1500 человек, более половины из них - мирные жители.

Накануне сообщалось, что в результате авиаударов сил режима Башара Асада и России в зонах деэскалации на севере Сирии 6 мирных жителей погибли, еще 39 получили ранения.

В начале июня международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийско-российский военный альянс в использовании "коктейля из запрещенного и смешанного оружия" для атак на мирных жителей северо-западной части Сирии.

17 сентября 2018 года на переговорах в Сочи между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Войска Асада и РФ в нарушение положений систематически обстреливают населенные пункты, расположенные в зоне деэскалации.

Сирийские повстанцы, поддержанные Турцией, заявляют, что Москва и сирийское правительство пытаются захватить контроль над двумя ключевыми магистралями в их последнем анклаве на северо-западе страны.

Асад стремится к восстановлению контроля над стратегическими магистралями М5 и М4 от Алеппо до Хамы и Латакии на побережье Средиземного моря, двумя важнейшими транспортными артериями довоенной Сирии.